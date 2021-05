Ariana Grande se casa com Dalton Gomez em cerimônia íntima na Califórnia

JM João Mello/UAI

A cantora Ariana Grande casou com Dalton Gomez, em Montecito, na Califórnia. Noivos desde dezembro do ano passado, os pombinhos selaram os laços do matrimônio em casa. Representantes da cantora confirmaram a informação à Revista People e falaram que a cerimônia foi reservada.

"Foi pequeno e íntimo, menos de 20 pessoas. A sala era tão feliz e cheia de amor. O casal e as duas famílias não poderiam estar mais felizes", contou uma das pessoas próximas aos noivos. Nas redes sociais, nenhuma manifestação da artista a respeito do casamento.

Ariana Grande e Dalton começaram a namorar em janeiro do ano passado. Com o surgimento da pandemia, os dois ficaram juntos em isolamento na casa da artista, nos EUA. Em dezembro, Ariana chegou a publicar uma foto mostrando a aliança nas redes sociais.