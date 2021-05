Ator Rodrigo Santanna é internado com covid-19 no Rio

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação )

O ator Rodrigo Santanna está internado com covid-19 no no Hospital Vitória, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo o hospital, o humorista, de 40 anos, apresenta "quadro de saúde com melhora evolutiva".

"O Hospital Vitória Barra informa que o Sr. Rodrigo Santana está internado na instituição, após ser diagnosticado com covid-19. O paciente não apresenta febre e tem quadro de saúde com melhora evolutiva", diz o boletim.

Rodrigo Santanna está no hospital desde a última quinta-feira (27/5).

Neste sábado (29/5), o marido do ator disse à revista Quem que ele está bem e que espera que ele tenha alta no domingo."Ele já está no final do tratamento. Está respirando normal e, provavelmente hoje, mais tardar amanha, terá alta", afirmou.