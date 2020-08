Mortes e infecções sobem, mas tendem a estacionar

BL Bruna Lima Maria Eduarda Cardim

O Brasil segue em número crescente de mortes e infecções, mas com tendência a se manter constante. Nada menos que 106.523 pessoas não resistiram à covid-19 e foram, ontem, confirmados mais 1.060 novos óbitos. Segunda nação no mundo com maiores números absolutos de vidas perdidas e de casos, com 3.275.520 infectados, o país começa a ver as atualizações frearem, mas os números continuam acima do patamar considerado muito alto –– o vírus não enfrenta barreiras, pois a taxa de transmissão permanece ativa.

São 16 semanas entre o rol de países com transmissão sem freios. Pelas análises do Imperial College, de Londres, a taxa de contágio (Rt) da covid-19 no Brasil é de 1,01 e mantém o país sob tensão, já que um grupo de 100 infectados é capaz de transmitir a doença para outras 101 pessoas saudáveis.

Neste cenário, a previsão é de que a semana epidemiológica 33 seja encerrada em patamares semelhantes ou até mesmo superiores ao da semana anterior. Até o momento, o acumulado é de 263.108 novas infecções e 6.046 mortes. O acréscimo de mais 41.427 casos e 868 óbitos ultrapassa os números anteriores. Com média de 43,8 mil confirmações e mil mortes, a previsão é de que haja um aumento sutil.

O novo Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado ontem, mostra que o Brasil inicia uma redução da média móvel de casos. A boa notícia, no entanto, deve ser vista com parcimônia, pois a doença continua em estágio de crescimento nas macrorregiões de saúde do interior do país. O surgimento das novas infecções, de forma geral, ainda está acima do considerado muito alto.

O estado com o maior número de vítimas ainda é São Paulo, com 26.613 óbitos, seguindo pelo Rio de Janeiro com 14.507 vítimas da doença –– são os únicos estados que têm mais de 10 mil mortes. A lista segue com Ceará (8.123), Pernambuco (7.111), Pará (5.924), Bahia (4.271), Minas Gerais (3.943), Amazonas (3.455), Maranhão (3.240), Espírito Santo (2.849), Rio Grande do Sul (2.631), Paraná (2.612), Mato Grosso (2.285), Goiás (2.286), Paraíba (2.113), Rio Grande do Norte (2.041), Distrito Federal (1.935), Alagoas (1.732), Santa Catarina (1.742), Sergipe (1.684) e Piauí (1.581).