Confira o resultado da Mega-Sena 2290 deste sábado; prêmio é R$ 27 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (15/8), seis loterias: os concursos 2290 da Mega-Sena; o 2012 da Lotofácil; o 5341 da Quina; o 2118 da Dupla Sena; o 1524 da Timemania, a Extração 5484-4 da Loteria Federal e o 343 do Dia da Sorte. Aberto para o público, o sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.



Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio principal de R$ 27.551.999,23, teve as seguintes dezenas sorteadas: 05 - 18 - 36 - 44 - 57 - 60.

Lotofácil

A Lotofácil, com prêmio de R$ 1,2 milhão, para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 06 - 09 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24 -25.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 10,8 milhões, apresentou o seguinte resultado: 17 - 22 -24 - 26 - 45 - 66 -74. O time do coração é o Treze/PB (número 70).

Dupla Sena



A Dupla Sena tem os seguintes prêmios: R$ 1.670.406,47 no primeiro sorteio; e R$ 67.104,98 no segundo sorteio. Os números sorteados são: 05 - 07 - 16 - 39 - 41 - 49 - no primeiro sorteio; e 20 - 25 - 32 - 33 - 35 - 46 no segundo sorteio.

Dia de Sorte

Com prêmio de R$ 250 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 07 - 11 - 25 - 26 - 29 - 31. O mês da sorte é 03 - março.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 702.667,97 teve os seguintes números sorteados: 08 - 21 - 25 - 34 - 71.

Loteria Federal

Confira o resultado da Extração 5484-4 da Loteria Federal:

1 - 81.225

2 - 50.515

3 - 39.713

4 - 52.913

5 - 76.811

