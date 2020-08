Brasil tem mais 709 mortes por covid-19 neste sábado; total chega a 107 mil

CB Correio Braziliense

(foto: Rodrigo Buendia/AFP)

O Brasil registrou mais 41.576 casos e 709 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde neste sábado (15/8). Com isso, o total de infectados pela doença chega a 3.317.096 e o de óbitos, a 107.232.

Dos 3,3 milhões de brasileiros que contraíram o novo coronavírus e não morreram, 2,4 milhões estão curados. Há ainda 805.592 pacientes sendo observados.

A taxa de letalidade está em 3,2%. Isso significa que em cada grupo de 100 pessoas infectadas, cerca de três morrem. Já a mortalidade por 100 mil habitantes está em 51,0 no país, ou seja, a covid matou 51 pessoas para cada grupo de 100 mil habitantes.

O estado de São Paulo se mantém como o epicentro da pandemia no Brasil, com um total de 697.530 casos e de 26.780 mortes. Em seguida vem a Bahia, com 214.379 notificações e 4.338 óbitos. O Ceará vem em terceiro lugar: 197.381 infectados e 8.129 casos fatais.

O Distrito Federal alcançou neste sábado o total de 135.014 casos e 1.958 mortes. A mortalidade por 100 mil habitantes em Brasília está acima da média nacional, em 64,9, o que coloca a capital em 11º no ranking de mortes proporcionais.