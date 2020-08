"Meu bebê está com covid", diz mãe de filho de Bolsonaro

Jair Renan Bolsonaro, de 22 anos, filho do presidente Jair Bolsonaro, está mesmo com covid-19. A informação foi confirmada pela mãe de Jair Renan, Ana Cristina Valle, por meio de uma de suas contas no Facebook. “Meu bebê está com covid, quero informar para aqueles que desejam seu mal ele está muito bem, tomando hidroxicloroquina e em breve recuperado”, diz a postagem na rede social, publicada neste sábado. O presidente Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também já tiveram covid-19, bem como diversos ministros do governo.