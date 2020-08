Covid-19: Brasil registra mais 620 mortes e se aproxima de 108 mil óbitos

CB Correio Braziliense

(foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Os casos confirmados do novo coronavírus no Brasil chegaram a 3.340.197, incluindo 23.101 novas notificações nas últimas 24 horas, conforme o Ministério da Saúde. No mesmo período, foram registradas mais 620 mortes por covid-19, doença causada pelo vírus, o que elevou o total de casos fatais a 107.852. A média móvel de mortes no país nos últimos dias foi de 963 óbitos.

Os números oficiais de casos e de mortes provocadas pela pandemia costumam ser menores no fim de semana. O motivo é o regime de plantão nos centros de saúde e em laboratórios, o que atrasa o repasse das informações.

Segundo os números divulgados pelo ministério, o estado de São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, com um total de 699.493 casos de covid-19 e 26.852 óbitos causados pela enfermidade. Em segundo lugar está a Bahia, com 216.030 e 4.406, respectivamente. O Ceará vem em terceiro lugar, com 197.619 infectados e 8.133 vítimas fatais.



O Brasil ainda é o segundo país com mais mortes por covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos — que já têm 168 mil mortes e mais de cinco milhões de infectados, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.