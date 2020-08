Brasil tem 108.536 mortes por covid-19 e mais de 3,3 milhões de infectados

BL Bruna Lima

(foto: Rodrigo Buendia/AFP)

Como de costume devido aos atrasos de notificação nos sistemas de registro, típicos de volta de fins de semana e feriados, o Brasil iniciou a semana com queda nos registros de casos de mortes por covid-19. Nesta segunda-feira, foram acrescentadas mais 684 vítimas e 19.373 infecções pelo vírus, totalizando 108.536 óbitos e 3.359.570 casos.

Não há mais estados que tenham perdido menos de 500 pessoas para a covid-19 e apenas cinco das 27 unidades federativas registram menos de mil óbitos por covid: Mato Grosso do Sul (640), Amapá (617), Acre (582), Roraima (568) e Tocantins (516).

O estado que continua acumulando o maior número de vítimas da covid é São Paulo, com 28.899 óbitos pelo novo coronavírus, ou seja, mais de um quarto das mortes ocorreram no estado. Em seguida está o Rio de Janeiro, com 14.566 vítimas da doença. Os dois são os únicos estados que têm mais de 10 mil mortes.

A lista segue com: Ceará (8.163), Pernambuco (7.210), Pará (5.945), Bahia (4.475), Minas Gerais (4.223), Amazonas (3.505), Maranhão (3.277), Espírito Santo (2.908), Rio Grande do Sul (2.744), Paraná (2.733), Mato Grosso (2.368), Goiás (2.336), Paraíba (2.183), Rio Grande do Norte (2.081), Distrito Federal (2.042), Santa Catarina (1.839), Alagoas (1.763), Sergipe (1.717) e Piauí (1.619).