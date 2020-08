Prefeito de Salvador confirma Carnaval para julho de 2021

Dd Diário de Pernambuco

(foto: Governo da Bahia/ divulgação )

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), confirmou, nesta segunda-feira (17), a mudança no calendário do carnaval na capital da Bahia. A festa deverá acontecer por volta da quinzena de julho de 2021. A decisão ocorreu após reunião com empresários do setor.



Em documento obtido com exclusividade pelo Portal "Muita informação!", Salvador poderá ter uma posição de "protagonismo" em relação às outras cidades ao optar pelo adiamento do carnaval.

"Entendemos também que a federalização desse movimento, com a criação de uma nova data, é fundamental para o sucesso do Carnaval, não só em Salvador, como também nas principais capitais do país onde a festa tem relevância, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Belo Horizonte, etc", diz trecho da carta.