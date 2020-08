PF faz megaoperação contra o tráfico e apreende 12 aeronaves e 42 caminhões

RS Renato Souza

PF faz megaoperação contra o tráfico, apreende 12 aeronaves e 42 caminhões - (foto: PF/Divulgação )

Em uma grande operação contra o tráfico de drogas internacional e lavagem de dinheiro, a Polícia Federal, apreendeu, nesta terça-feira (18/8), aviões, helicópteros, caminhões e uma grande quantidade em dinheiro. Ao todo, são cumpridos 139 mandados de busca e apreensão e 50 de prisão em 12 estados e no Distrito Federal.



Entre os mandados, a Justiça Federal determinou a apreensão de 7 aviões, 5 helicópteros e 42 caminhões, usados em uma grande rede de tráfico de entorpecentes. De acordo com as investigações, que começaram em 2018, toneladas de drogas foram exportadas dos portos brasileiros para a Europa nos últimos anos.

Além disso, os produtos ilegais eram escoados em território nacional por meio de helicópteros. Os aviões eram usados, além do transporte da droga, no deslocamento de traficantes. Um dos alvos é o traficante Caio Bernasconi Braga, conhecido como Alemão, procurado desde 2019.

As investigações avançaram após a prisão de Romilton Queiroz Hosi, detido em Jundiaí, no interior paulista, no ano passado. Ele era procurado há 10 anos, pelas autoridades brasileiras e pela National Crime Agency – NCA, do Reino Unido. A operação foi batizada de Além-Mar e ocorre nos estados de São Paulo, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e em Brasília.

Estrutura

Além dos caminhões e aeronaves, a 4ª Vara Federal de Pernambuco determinou a apreensão de 35 imóveis urbanos e rurais e o bloqueio de R$ 100 milhões em espécie. Quatro organizações criminosas estão envolvidas no esquema, de acordo com a PF.











Uma delas atua em São Paulo, pega a droga na fronteira com o Paraguai e transporta por meio aéreo até território paulista. Também ocorriam exportações para Cabo Verde, na África. Uma outra organização criminosa, estabelecida no Braz-SP, mantinha uma rede bancária para receber o dinheiro das vendas e realizar pagamentos aos envolvidos.

A PF ressaltou que mesmo durante a pandemia de coronavírus, o esquema criminoso continuou em andamento. Entre os meses de março e julho deste ano, foram apreendidas mais de 1,5 tonelada de cocaína nos portos brasileiros, movimentada pelas organizações que fazem parte da Além-Mar.