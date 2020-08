Coordenador de segurança de penitenciária é preso ao tentar entrar em presídio com drogas e celulares

GR Gabriel Ronan/ Estado de Minas

O coordenador de segurança da penitenciária Contagem I, ligada ao Complexo da Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH, foi preso na tarde desta terça-feira (18). De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), ele foi detido ao tentar entrar no presídio com drogas e telefones celulares.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o homem é servidor efetivo do estado desde 2017. Essas pessoas, contudo, deram uma versão diferente do estado: o coordenador de segurança recebeu voz de prisão dos colegas policias penais ao tentar entregar 95 gramas de maconha, 60 de cocaína e três celulares a um detento responsável pela limpeza do anexo 1 da unidade.



Ainda de acordo com as mesmas fontes, o homem exerceu, antes, o cargo de agente socioeducativo contratado. Ele trabalhava no centro localizado no distrito de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, também na Grande BH.

Segundo a Sejusp, responsável pelo sistema prisional, o homem de 34 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Contagem.

A Sejusp informou que a "direção-geral da unidade irá apurar o fato por meio de procedimento administrativo de investigação".

Esclareceu, ainda, que "não compactua com qualquer desvio de conduta de seus servidores e que toda ação inadequada é apurada com o rigor e a celeridade exigidos, respeitando sempre o direito de ampla defesa e ao contraditório".