Funcionário morre e hipermercado cobre corpo com guarda-sóis no Recife

Ed Estado de Minas

(foto: Reprodução/Twitter)

Um caso ocorrido na rede de hipermercados Carrefour gerou revolta nas redes sociais. Na última sexta-feira (14/8), um funcionário de uma loja localizada no Recife morreu e teve seu corpo coberto por guarda-sóis, tudo para evitar o fechamento do estabelecimento.

"Todo mundo no grupo dizendo que um promotor faleceu de manhã cedo no Carrefour do (Bairro) Torre e o Carrefour não parou as atividades, com o corpo ainda lá! Vocês são desumanos, seus vermes", escreveu um usuário no Twitter.



De acordo com outra usuária, seguranças ficaram ao redor do corpo durante as compras das pessoas. Em resposta ao primeiro usuário, o perfil oficial do Carrefour na rede social informou que a rede lamenta "profundamente o que aconteceu".

"Nossa equipe de Prevenção e Riscos acionou o Samu assim que o prestador de serviços começou a passar mal e seguiu todos os protocolos durante o socorro e após o falecimento", completou o Carrefour.