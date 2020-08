Criança morre ao cair do 4º andar de prédio em Belo Horizonte

CE Cecília Emiliana/Estado de Minas

(foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

Um menino de 9 anos morreu após cair da janela de um apartamento no quarto andar de um prédio no Bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira.

O edifício fica na Avenida Arthur Bernardes, 1.300. A queda ocorreu por volta das 10h30. Ainda não há informações sobre como ocorreu, mas é possível ver que a tela da janela está danificada.

A Polícia Militar (PM), Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros estão no local. Segundo os bombeiros, quando as equipes chegaram, um médico que passava pelo local já havia atestado o óbito da criança.

Segundo informações da PM, a altura da queda é de aproximadamente 15 metros. A criança morava com a mãe, o pai, a irmã e a avó. No momento do incidente, ela estava com a empregada da família.

Segundo o major Mauro Júnior, responsável pela ocorrência, a tela da janela do apartamento foi cortada com tesoura e faca. Os instrumentos foram encontrados em cima da cama do garoto. "A suspeita é de que o menino tenha pulado da janela", afirma o major. O caso ainda será investigado pela Polícia Civil.