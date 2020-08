Brasil tem mais de 3,4 milhões de casos e 111 mil mortes pela covid-19

ME Maria Eduarda Cardim, Bruna Lima

O Brasil, que é o segundo com maior número de casos e óbitos no mundo, ainda observa um alto número de confirmações diárias. Com mais 49.298 casos do novo coronavírus e 1.212 mortes pela covid-19, confirmadas nesta quarta-feira (19/8), o Brasil já acumula 3.456.652 infectados e 111.100 óbitos pela doença.

Ao todo, 22 unidades federativas já registraram mais de mil mortes cada. Quem lidera o ranking brasileiro é São Paulo, com 27.591 óbitos pelo novo coronavírus. O Rio de Janeiro é o segundo com mais fatalidades, com 14.913 vítimas da doença. Os dois são os únicos estados que têm mais de 10 mil mortes.

Em seguida estão: Ceará (8.241), Pernambuco (7.280), Pará (6.015), Bahia (4.611), Minas Gerais (4.436), Amazonas (3.537), Maranhão (3.302), Espírito Santo (2.963), Rio Grande do Sul (2.881), Paraná (2.808), Goiás (2.475), Mato Grosso (2.421), Paraíba (2.223), Distrito Federal (2.148), Rio Grande do Norte (2.126), Santa Catarina (1.918), Alagoas (1.784), Sergipe (1.745), Piauí (1.653) e Rondônia (1.037).

No pé da tabela estão: Mato Grosso do Sul (668), Amapá (622), Acre (591), Roraima (575) e Tocantins (536).