Polícia prende homem suspeito roubo de ouro no aeroporto de Guarulhos

AB Agência Brasil

(foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A Polícia Civil capturou um dos envolvidos no roubo de mais de 700 quilos de ouro ocorrido no aeroporto de Guarulhos, em 25 de julho do ano passado. Ele foi detido no bairro Jardim Alice, na cidade de Ferraz de Vasconcelos (SP). As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

A prisão foi realizada na tarde de ontem (19/8), por agentes da 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), que realizavam diligências relacionadas ao tráfico de drogas quando o encontraram.

Segundo a SSP, o suspeito, de 52 anos, deu inicialmente um nome falso, mas logo foi identificado como um dos criminosos mais procurados de São Paulo. Havia um mandado de prisão contra ele relacionado ao roubo, além de ordem judicial referente ao comércio de drogas.

Após a captura, ele foi conduzido à sede do Denarc, onde os fatos foram registrados. Ele foi recolhido ao Centro de Detenção Provisório (CDP) Belém 1 e as investigações prosseguem em caráter sigiloso, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).