Chuva de granizo repentina surpreende moradores de Rondônia

BY Bruna Yamaguti*

(foto: Reprodução/Twitter)

Acostumados com altas temperaturas e sem chuva há mais de 30 dias, os moradores de Porto Velho (RO), foram surpreendidos na tarde desta quinta-feira (20/8) com muita água caindo do céu, em forma líquida e sólida. A frente fria que avança sobre o estado provocou rajadas de vento e chuva de granizo por volta das 12h.

O fenômeno meteorológico gerou movimentação entre os internautas, que registraram vidraças sendo quebradas e árvores caídas por causa do temporal:



O temporal aqui em Porto Velho. Sem energia ainda! pic.twitter.com/PMWOJxVArs — Jussara Perea (@JussaraPerea) August 20, 2020

quem diria que chuva está sendo o maior evento de 2020 em porto velho — Iuro (@iuryml) August 20, 2020

quando a gente fala que Porto Velho não é pra amador, a galera não leva a sério

depois de 45 sem chuva, ela resolveu vir com ódio total pic.twitter.com/2zen5RL0qG — milk (@milkthal) August 20, 2020

Devido à forte tempestade, os sistemas da Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) ficaram fora do ar e, por esse motivo, o órgão se limitou a confirmar a ocorrência da chuva de granizo, sem dar mais informações sobre o fenômeno.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão para os próximos dias em Porto Velho é de poucas nuvens, com possibilidade de chuvas isoladas.



*Estagiária sob supervisão de Fernando Jordão