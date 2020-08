Cidades do Rio Grande do Sul registram neve; veja vídeos

CB Correio Braziliense

(foto: Twitter/ reprodução )

Cidades da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, registraram neve e granizo nesta quinta-feira (21/8).

O frio intenso foi provocado por uma frente fria que avança pelo país. A temperatura já mudou em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, além da região sul, segundo o site Climatempo.

Os flocos de neve, que já começaram a cair, ocorre quando a precipitação que já se encontra em ambiente frio dentro da nuvem entra em contato com a atmosfera um pouco mais quente, mas volta a congelar após se deparar com nova camada de ar frio.

A chance de nevar aumenta com a elevação do frio e persistência da nebulosidade. As serras Gaúcha e Catarinense poderão ver mais neve nesta sexta-feira, mas áreas de menor altitude também poderão ser afetadas. Regiões mais altas no sul do Paraná têm chance de ver os flocos de neve.

*Com informações da Agência Estado