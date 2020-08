Marinho informa que já está no Ceará para avaliar rompimento de barragem

AE Agência Estado

(foto: Alan Santos/PR)

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, informou há pouco que retornou a Jati, no Ceará, para avaliar os danos causados pelo rompimento de um dos condutos da barragem homônima, na tarde de ontem. A obra faz parte do eixo norte da transposição do Rio São Francisco, cujo trecho teve as comportas abertas na quinta-feira, 20, pelo próprio ministro.

"Acabamos de chegar em Jati. Farei uma visita ao local acompanhado do Secretário Nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas. Vamos à barragem para avaliar os danos causados pelo vazamento. Cabe ressaltar que o trabalho de recuperação já foi iniciado", afirmou Marinho há pouco no Twitter.

Após o rompimento da obra, houve a evacuação preventiva dos moradores que residem em um raio de dois quilômetros da barragem. Imagens divulgadas em redes sociais mostram que o rompimento causou a vazão de grande quantidade de água.

"Também visitaremos as famílias que foram obrigadas a sair de suas casas, atendendo às medidas de segurança previstas no Plano de Ação Emergencial. Tomamos todas as medidas necessárias para preservar as vidas em primeiro lugar. O vazamento foi contido ainda na noite passada", acrescentou Marinho hoje, em seu perfil na rede social.

O ministro disse estar em contato permanente com o governador do Ceará, Camilo Santana, e com a prefeita de Jati, Neta de Toim, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. A barragem faz parte do trecho 1 (Jati-Cariús) do chamado Cinturão das Águas do Ceará e deve garantir o abastecimento de 4,5 milhões de pessoas da região metropolitana de Fortaleza.

Segundo Marinho, haverá uma entrevista coletiva no local às 14h30 deste sábado para atualizar a situação da estrutura da barragem.