Duas pessoas em situação de rua morrem em SP após noite mais fria do ano

AE Agência Estado

Após frio recorde, duas pessoas em situação de rua foram encontradas mortas neste sábado, 22, no centro da cidade de São Paulo. A temperatura chegou a 8,1ºC na noite de sexta-feira, 21, a menor temperatura registrada na capital paulista neste ano. A causa dos óbitos será apurada pela Polícia Civil.

Uma das vítimas, uma mulher, foi encontrada na Praça da Sé, enquanto a outra estava nas imediações da Rua 25 de Março. O frio registrado de noite seguiu pela madrugada, que teve mínima de 8,2ºC, e persistirá durante todo o fim de semana. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a sensação térmica chegou a 5ºC.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo lamentou as mortes. Segundo o Município, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada às 9h18 para atender o caso da Praça da Sé, cujo óbito foi atestado por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo passará por perícia técnica. Ambas as ocorrências foram registradas no 1º Distrito Policial (Sé), que investigará as causas das mortes.

A gestão Bruno Covas (PSDB) destacou ter acolhido 150 pessoas em situação de rua durante a madrugada, além de ter distribuído 182 cobertores. O plano de contingência para situação de baixas temperaturas foi iniciado em 6 de maio neste ano.