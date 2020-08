Confira o resultado da Mega-Sena deste sábado (22/8); prêmio é de R$ 40 milhões

CB Correio Braziliense

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (22/8), cinco loterias: os concursos 5347 da Quina; 1527 da Timemania; 2121 da Dupla Sena; 346 do Dia de Sorte; 2018 da Lotofácil e 2292 da Mega-Sena. O sorteio é realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.





A Quina, que tem prêmio previsto de R$ 6,7 milhões para quem acertar as dezenas, teve os seguintes números sorteados: 05-28-31-58-76. A quantidade de ganhadores e o rateio podem ser conferidos aqui.



A Timemania, que tem prêmio previsto de R$ 800 mil para quem acertar as dezenas, teve os seguintes números sorteados: 07-12-33-46-48-53-54. O time do coração é o Paysandú/PA. A quantidade de ganhadores e o rateio podem ser conferidos aqui.

A Dupla Sena, que tem prêmio previsto de R$ 2,5 milhões para quem acertar as dezenas, teve os seguintes números sorteados: 05-06-20-22-31-50 (primeiro sorteio) e 01-09-19-37-38-44 (segundo sorteio). A quantidade de ganhadores e o rateio podem ser conferidos aqui.



O Dia de Sorte, que tem prêmio previsto de R$ 1,1 milhão para quem acertar as dezenas, teve os seguintes números sorteados: 14-15-17-21-24-25-31. O mês da sorte é abril. A quantidade de ganhadores e o rateio podem ser conferidos aqui.



A Mega-Sena, que tem prêmio previsto de R$ 40 milhões para quem acertar as dezenas, teve os seguintes números sorteados: 06-16-18-33-57-42. A quantidade de ganhadores e o rateio podem ser conferidos aqui.



A Lotofácil, que tem prêmio previsto de R$ 1,2 milhão para quem acertar as dezenas, teve os seguintes números sorteados: 01-02-03-04-05-08-11-12-13-14-17-18-20-21-22. A quantidade de ganhadores podem ser conferidos aqui.