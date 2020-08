Parque Nacional da Tijuca (RJ) reabre trilha da Pedra Bonita amanhã

AB Agência Brasil

(foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O Parque Nacional da Tijuca vai reabrir amanhã (24) ao público a trilha da Pedra Bonita. A visitação poderá ser feita de segunda a sexta-feira. Nos fins de semana, o local permanecerá fechado. A trilha, que foi aberta no dia 9 de julho, precisou ser interditada no dia 1º de agosto.

O fechamento ocorreu porque parte dos visitantes insistiu em descumprir as atuais regras temporárias de visitação. As normas englobam, por exemplo, o uso obrigatório de máscara durante a trilha, o descarte de lixo para fora do Parque, o horário limite de visitação (das 8h às 17h) e o respeito a grupos de, no máximo, 10 pessoas, com distanciamento de 2 metros entre cada uma.

A reabertura será monitorada e o comportamento das pessoas vai ajudar na decisão futura de reabrir a trilha também nos fins de semana. Em 2019, cerca de 160 mil visitantes realizaram a trilha da Pedra Bonita, que está entre as mais procuradas do parque.