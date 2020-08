São Paulo registra 4.885 novos casos de covid-19 em 24 horas

AB Agência Brasil

O estado de São Paulo chegou hoje (23) aos 28.467 óbitos e 754.129 casos confirmados do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram registrados 4.885 novos casos da covid-19 e 75 mortes, segundo o boletim divulgado hoje pelo governo estadual.

De acordo com os dados, do de casos diagnosticados 556.798 pessoas estão recuperadas, sendo que 85.415 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são de 54,3% na grande São Paulo e 56,2% no estado. Estão internados com a doença 11.373 pacientes, sendo 6.276 em enfermaria e 5.097 em unidades de terapia intensiva.

Hoje, dos 645 municípios, houve pelo menos uma pessoa infectada em 644 cidades, sendo 515 com um ou mais óbitos.