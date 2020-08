Bezerro cai em piscina de hotel fazenda em Minas Gerais

Ed Estado de Minas

(foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma cena inusitada. Um bezerro quase se afoga dentro de uma piscina em um hotel fazenda na Grande BH, na madrugada deste domingo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o animal que caiu no tanque do estabelecimento em Confins.

A piscina fica na área de entretenimento do hotel fazenda situado no Bairro Quintas do Aeroporto, com profundidade de 1,5 metros. O bezerro foi encontrado com dificuldades para segurar a cabeça para fora da água.

Bezerro cai em piscina de hotel fazenda em Confins, na Grande BH https://t.co/EQUDo4zh1D pic.twitter.com/eepVFwy9Zx — Estado de Minas (@em_com) August 23, 2020

Os militares conseguiram salvar o novilho utilizando cordas, e ele não se feriu.