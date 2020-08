Pai do governador Flávio Dino morre aos 88 anos, vítima da covid-19

CB Correio Braziliense

Sávio Dino, pai do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), morreu nesta segunda-feira (24/8), aos 88 anos, vítima da covid-19. O anúncio foi feito por Flávio nas redes sociais.



“‘Não chores, meu filho; Não chores, que a vida É luta renhida: Viver é lutar. A vida é combate, Que os fracos abate, Que os fortes, os bravos Só pode exaltar.’ Na quinta-feira, eu e meu pai recitamos juntos Gonçalves Dias. Hoje ele morreu, aos 88 anos, vítima de coronavírus”, escreveu o governador.

Sávio estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Carlos Macieira em São Luiz. Mais que o pai do governador, ele era um nome proeminente no estado. Além de advogado e membro da Academia Maranhense de Letras, teve carreira política — como prefeito do município de João Lisboa (eleito em 1988 e 1996) e deputado estadual por dois períodos (de 1963 a 1968 e de 1975 a 1979).

Homenagens

Personalidades, autoridades e instituições maranhenses lamentaram a morte de Sávio Dino. O prefeito de São Luiz, Edivaldo Holanda Júnior (PDT), decretou luto oficial de três dias na capital. O ex-presidente José Sarney e a senadora Elizane Gama também lamentaram e prestaram condolências publicamente à família.

O próprio Flávio Dino voltou às redes sociais, depois do primeiro anúncio, para uma nova homenagem ao pai. “Meu pai tinha muita fé em Deus. A primeira vez que o vi discursar foi em uma reunião no Seminário Santo Antônio, nos anos 70. Eu era bem criança. No nosso último encontro, falamos sobre política, futebol e poesia. Ele agora está no Reino”, disse.