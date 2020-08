Brasiliense é suspeito de matar dois torcedores do Santos durante briga

CB Correio Braziliense

Dois torcedores do Santos, de 21 e 22 anos, foram mortos, na noite do último domingo (23/8), em Mauá (SP). Um torcedor do Palmeiras de 21 anos foi preso e confessou a autoria dos disparos de arma de fogo, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que vitimaram os jovens.



Ele prestou depoimento à Polícia Civil nesta segunda-feira (24/8) e foi encaminhado à Cadeia Pública de Santo André. Tudo aconteceu em meio a uma briga entre torcedores dos dois times.

Segundo informações da TV Globo, o suspeito seria natural de Brasília. Além dos dois mortos, outro torcedor do Santos foi ferido com um tiro de raspão na nuca. Os times se enfrentaram no mesmo dia, e o Palmeiras venceu por 2 a 1.

De acordo com a tevê, estava no posto de gasolina um grupo de palmeirenses, e chegou um grupo de santistas que estaria em maior número. Segundo a GCM, eles teriam chegado com pedaços de pau. Houve uma briga, por volta das 22 horas, e os disparos foram efetuados.

“Eles disseram que como estavam em minoria, em menor número, lá no confronto, para defesa deles próprios eles resolveram aí a sacar arma de fogo para tentar se defender e desvencilhar das agressões por parte da outra torcida. Os mesmos foram abordados e conduzidos ao 1º Distrito Policial, onde foi feita aí a confissão por parte dos mesmos”, disse o guarda civil metropolitano André Luiz Gonçalves à TV Globo.

As vítimas morreram a caminho do hospital. Imagens mostradas pela emissora, gravadas por pessoas que estavam no local, mostra o momento da confusão, que teve muita correria. É possível ouvir o barulho dos disparos em uma das filmagens.