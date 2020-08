Covid-19: Brasil tem 115.309 mortes e mais de 3,6 milhões de infectados

BL Bruna Lima

(foto: Douglas Magno/AFP)

O Brasil ultrapassou, nesta segunda-feira (24/b8), o acumulado de 115 mil perdas pelo novo coronavírus. Com acréscimo de 565 óbitos ao balanço diário, já são 115.309 brasileiros que perderam a luta contra doença. Desde o início da pandemia no país, 3.622.861 uma pessoas de infectaram com o vírus.

A incidência brasileira é de 1.724 infectados por grupo de 100.000 habitantes. A taxa de mortalidade, levando em consideração a mesma referência, é de 54,9. A taxa de letalidade está em 3,2%.

Atualmente são 22 unidades federativas com a confirmação de mais de mil mortes, cada. Quem lidera o ranking negativo é São Paulo, com 28.505 óbitos pelo novo coronavírus, acumulndo quase um quarto das mortes brasileiras. O Rio de Janeiro é o segundo com mais fatalidades, que, mesmo com desaceleração no acréscimo de novos números, na semana passada, ultrapassou a barreira de 15 mil vítimas da doença (15.392). Os dois são os únicos estados que têm mais de 10 mil mortes.

Em seguida estão: Ceará (8.292), Pernambuco (7.399), Pará (6.062), Bahia (4.981), Minas Gerais (4.805), Amazonas (3.578), Maranhão (3.365), Espírito Santo (3.045), Rio Grande do Sul (3.102), Paraná (3.100), Goiás (2.758), Mato Grosso (2.551), Paraíba (2.330), Distrito Federal (2.316), Rio Grande do Norte (2.173), Santa Catarina (2.066), Alagoas (1.827), Sergipe (1.793), Piauí (1.724) e Rondônia (1.073).

No pé da tabela estão: Mato Grosso do Sul (749), Amapá (626), Acre (604), Roraima (579) e Tocantins (593).

Em relação ao número de casos, apenas o Acre tem menos de 40 mil confirmações (23.729, no total). Atingiram a marca na última semana o MS (43.065) e TO (44.273). Com acumulados inferiores temos RR (41.770) e AP (41.254). No outro extremo, com mais de 200 mil confirmações estão: SP (756.480), BA (237.208), RJ (211.360) e CE (205.564).