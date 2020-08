Mais de 258 mil profissionais de saúde foram infectados pela covid-19

AE Agência Estado

(foto: Agência Saúde)

O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira (24/8), que 258,2 mil profissionais de saúde foram infectados pela covid-19 desde fevereiro. Segundo a pasta, 226 morreram.

Técnicos ou auxiliares de enfermagem são os mais atingidos. A categoria também lidera em mortes, com 38,5% do total (87 vítimas).

A pasta também divulgou que o programa Brasil Conta Comigo, de capacitação de profissionais para atuar na linha de frente do combate à covid-19, recebeu 1 milhão de inscrições. Destes, cerca de 340 mil concluíram os estudos.

O governo federal contratou 468 profissionais para atuar na pandemia no Amazonas, Amapá e Roraima. Outras 10 unidades da federação usaram o cadastro de profissionais para fazer contratações com recursos próprios.

O ministério também pagou um bônus mensal de R$ 667 a residentes que atuaram na pandemia, e recrutou 4.549 estudantes cadastrados no Brasil Conta Comigo Acadêmico.

O ministério anunciou que fará transmissões online nos dias 25, 26 e 27, no canal do Youtube da pasta, sobre saúde mental. No primeiro dia, a discussão será sobre saúde da criança e do adolescente. Depois, saúde dos trabalhadores e, por último, saúde do idoso.