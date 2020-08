Brasil atinge 211,8 milhões de habitantes e Brasília é 3ª cidade mais populosa

JR Jailson R. Sena*

O Brasil chegou a 211,8 milhões de habitantes no país e Brasília é a terceira cidade mais populosa do país, com 3,05 milhões de moradores. A capital federal fica atrás apenas dos municípios do Rio de Janeiro (RJ), com 6,75 milhões, e São Paulo (SP), com 12,3 milhões. Os dados são do IBGE que divulgou, nesta quinta-feira (27/8), as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2020.



A Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) do Distrito Federal e Entorno, considerada como região metropolitana, tem 4,7 milhões de habitantes, sendo a quarta mais do país em número de moradores. A região metropolitana de São Paulo continua sendo a mais populosa, com 21,9 milhões, seguida pelas regiões metropolitanas de Rio de Janeiro (13,1 milhões) e Belo Horizonte (6 milhões).



A pesquisa também revelou que 17 municípios brasileiros com população superior a um milhão de habitantes concentram 21,9% da população nacional, sendo que 14 deles são capitais estaduais.



Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro com menor população (776 habitantes), seguido por Borá (SP), com 838 habitantes, Araguainha (MT), com 946 habitantes, e Engenho Velho (RS), com 982 habitantes.



Além de 23 capitais, 26 municípios possuem habitantes possuem mais de 500 mil habitantes. Eles distribuem-se pelos estados de São Paulo (8), Rio de Janeiro (6), Minas Gerais (3), Espírito Santo (2), Pernambuco (1), Bahia (1), Santa Catarina (1), Goiás (1), Paraná (1), Pará (1) e Rio Grande do Sul (1).



No ranking dos estados, São Paulo segue como o mais populoso, com 46,3 milhões de habitantes, concentrando 21,9% da população total do país, seguido de Minas Gerais, com 21,3 milhões de habitantes, e do Rio de Janeiro, com 17,4 milhões de habitantes. Os cinco estados menos populosos, aglutinando cerca de 5,7 milhões de pessoas, estão na Região Norte: Roraima, Amapá, Acre, Tocantins e Rondônia.