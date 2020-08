Criminosos em fuga fazem família refém no Rio de Janeiro por quase 5 horas

CB Correio Braziliense

(foto: PMERJ/Divulgação)

Após um conflito entre facções rivais no morro de São Carlos, no Rio Comprido, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (27/8), um suspeito foi morto após troca de tiros com a polícia, invadir um condomínio e fazer uma família refém.

O sequestro acabou por volta de 7h desta quinta-feira, após intervenção do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Além dele, dois comparsas foram feridos. O sequestro durou quase cinco horas e uma mulher, a filha pequena e a mãe, idosa, foram mantidas reféns.

O coronel Mauro Fliess, porta-voz da PM, informou ao portal G1 que uma das vítimas conseguiu enviar uma mensagem por celular à patroa relatando o ocorrido. A polícia, então, foi acionada e rapidamente cercou o prédio.

Confrontos

O conflito entre facções começou na quarta-feira. À tarde, uma perseguição policial com troca de tiros na região da Lagoa, na zona sul, levou pânico a moradores. Ainda durante a madrugada, policiais militares entraram em confronto com criminosos armados na Rua Aristides Lobo, no Rio Comprido.

Segundo a PM, três suspeitos foram feridos. Na ação, os policiais apreenderam dois fuzis, uma pistola, munições e uma granada. Após a prisão dos criminosos, PMs apreenderam uma arma, carregadores de fuzil e de pistola, drogas e outros materiais.

Os suspeitos integrariam uma facção na favela da Rocinha, e a suspeita é de que estavam a caminho do Morro do São Carlos. Entre as vítimas dos confrontos, está uma mulher de 25 anos, que foi atingida por disparos dentro de um carro ao tentar proteger o filho de três anos.