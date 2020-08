Jovem tira a camiseta para esquentar cachorro tremendo de frio em terminal

Dd Diário de Pernambuco

(foto: Reprodução)

Uma cena de carinho comoveu os passageiros que circulavam pelo Terminal Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo. Em meio ao frio que fazia na capital paulista, no último sábado (22/8), um jovem tirou a camisa para agasalhar um cachorro que tremia de frio sob o guichê da bilheteria.

Os irmãos Fernando Gabriel, 30 anos, e Felipe Paulino, 33 anos, tinham acabado de chegar do Guarujá, no litoral paulista, quando desceram no terminal. Os dois compraram novos bilhetes e estavam prestes a embarcar num ônibus com destino à Rua 25 de março, quando se depararam com o cãozinho tremendo de frio. Naquele dia, os termômetros marcavam 8,2ºC, a temperatura mais baixa do ano.

Autor do vídeo que registra a cena, Fernando contou como eles encontraram o cachorrinho. "Eu peguei meu bilhete e comentei com meu irmão que o cachorro estava tremendo de frio e segui. Quando olho para trás vejo meu irmão de frente para o cachorro e pensei que ele iria aprontar alguma coisa. E foi o que aconteceu. Meu irmão colocou a mochila no chão, tirou a jaqueta e a camiseta que ele mais gostava e vestiu o cachorro com ela", disse Fernando ao G1.

Ele relatou ainda que o gesto é comum para os dois irmãos, que foram criados com animais de estimação e tiveram, como exemplo de solidariedade, os pais que ajudavam animais abandonados.

"Foi uma coisa simples, não imaginava ter tanta repercussão, não custou nada. Eu tenho um cachorro e meu irmão também. Sempre crescemos com animal de estimação. Foi compaixão mesmo, meu irmão se colocou na situação do cachorro. A gente cresceu vendo a nossa mãe ajudando moradores de rua, animais de rua também".

Nas redes sociais, Felipe escreveu: "(...) a camiseta q era uniforme ...q mais gostava ......mas ficou melhor nele ...Não espere ter tudo p estender a mão. Ajude com o que vc tem .. vejo q muitos não ajudam por vergonha ou por se importar com o que vão falar. Eu sei que vc já teve o impulso de ajudar .. Mas na HR travou e pensou q alguém vai falar .......e depois ficou arrependido ... Vai e n ligue pro que irão falar ....só vai falar quem está fazendo menos que vc ... Obrigado a todos os comentários e compartilhamento ... Não tem como mudar o mundo ..mas até onde sua mão alcança tem sim".