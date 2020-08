Brasil tem 118.649 mortos pela covid-19 e mais de 3,7 milhões de infecções

BL Bruna Lima, Maria Eduarda Cardim

(foto: JOSH EDELSON/AFP)

O novo coronavírus já fez 118.649 vítimas no Brasil e chegou ao acumulado de 3.761.391 infectados confirmados desde o início da pandemia. Só nesta quinta-feira (27/8), foram acrescentados mais 44.235 confirmações de positivos para o vírus e 984 óbitos. Apesar desta ser a primeira quinta-feira desde meados de maio a contabilizar no balanço diário menos de mil óbitos, a média móvel continua neste patamar, sem previsão de queda sustentada, como indicam as principais previsões brasileiras.

A última vez que o país registrou menos de mil novas fatalidades em uma quinta, dia útil que historicamente tem um dos mais significativos incrementos nos números de covid, foi em 14 de maio, com 844 mortes. No entanto, a atualização no sistema é registrada com atrasos e, por isso, não é possível inferir que houve, de fato, uma diminuição na quantidade de mortes diárias.

Atualmente são 22 unidades federativas com a confirmação de mais de mil mortes cada. Quem lidera o ranking negativo é São Paulo, com 29.415 óbitos pelo novo coronavírus, acumulando quase um quarto das mortes brasileiras. O Rio de Janeiro é o segundo com mais fatalidades, com 15.859 vítimas da covid. Os dois são os únicos estados que têm mais de 10 mil mortes.

Em seguida estão: Ceará (8.365), Pernambuco (7.480), Pará (6.102), Bahia (5.178), Minas Gerais (5.049), Amazonas (3.616), Maranhão (3.402), Rio Grande do Sul (3.275), Paraná (3.153), Espírito Santo (3.105), Goiás (2.962), Mato Grosso (2.649), Distrito Federal (2.425), Paraíba (2.388), Rio Grande do Norte (2.219), Santa Catarina (2.170), Alagoas (1.853), Sergipe (1.830), Piauí (1.765) e Rondônia (1.109).

No pé da tabela estão: Mato Grosso do Sul (800), Amapá (652), Tocantins (635). Acre (607), Roraima (586). Estes mesmos estados são os únicos que têm menos de 50 mil infecções registradas.

No outro extremo, com mais de 200 mil confirmações estão: São Paulo (784.453), Bahia (247.853), Rio de Janeiro (219.198), Ceará (210.727) e Minas Gerais (205.942).