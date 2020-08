'Já, já tudo será esclarecido', diz Flordelis ao convocar fiéis para culto

AM Ana Mendonça*/Estado de Minas

Um áudio da deputada federal Flordelis (PSD), compartilhado em grupos de whatsapp, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (27). Acusada de ser mandante do assassinato do próprio marido, a deputada convoca os fiéis para irem ao culto que ela vai realizar na noite desta quinta-feira, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

“A paz do Senhor, pessoal! Hoje eu quero todo mundo no culto, tá bom? Hoje, Piratininga, o culto permanece. Nada é permanente. Tudo vai passar. Já, já tudo será esclarecido”, diz a deputada.

Anderson do Carmo foi executado com mais de 30 tiros na porta da casa do casal, em Pendotiba, Niterói. Na época do assassinato, a deputada federal afirmou que se tratava de um assalto.

Na última segunda-feira (24), a Polícia Civil indiciou a deputada, cinco filhos e uma neta por envolvimento no crime. Ao todo, 11 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público.

De acordo com a investigação, Flordelis tentou assassinar o pastor pelo menos seis vezes por envenenamento, além de contratar pistoleiros em outras duas vezes.

Ela responderá por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, associação criminosa majorada, uso de documento ideologicamente falso e falsidade ideológica.

