Forças Armadas regulamentam uso e manejo de animais silvestres do Exército

FS Fernanda Strickland*

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Com o objetivo de orientar e estabelecer novas regras, as Forças Armadas publicou uma portaria que trata da regulamentação do uso e do manejo de animais silvestres mantidos sob responsabilidade das Organizações Militares do Exército Brasileiro, devidamente autorizados, registrados e licenciados junto aos órgãos ambientais competentes.

Tradicionalmente, o Exército Brasileiro promove a prevenção, preservação e recuperação do meio ambiente protagonizando significativas ações de controle e proteção, o que pode ser verificado pelo elevado índice de conservação das áreas sob sua jurisdição evidenciando significativo patrimônio de biodiversidade de flora e fauna.

O Exército tem um Sistema de Gestão Ambiental próprio que o norteia no cumprimento rigoroso das normas nacionais, estaduais e municipais, além de normas internas que tratam de especificidades da relação da atividade militar e o meio ambiente.

Para o chefe da Seção de Meio Ambiente da DPIMA ( Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente do Exército), coronel Helder de Barros Guimarães, responsável pela coordenação da elaboração da norma, as atividades de treinamento militar contribuem com a condição ambiental das áreas tuteladas ao Exército. "Os exercícios militares inibem ações antrópicas capazes de retardar os processos de recuperação florestal. Localizadas, na sua grande maioria, nas regiões metropolitanas dos grandes centros urbanos, as áreas militares geram serviços ecossistêmicos que auxiliam na regulação dos processos hidrológicos, amenização climática e manutenção de biodiversidade” explica.

Em nota, o Exército destaca que pensar em meio ambiente não é somente pensar na flora, mas também na fauna e nas interações que estas realizam com o homem. “Portanto, além de preservar as matas existentes em suas áreas, por tradição e por se encontrar em locais longínquos e afastados dos polos mais desenvolvidos, o Exército tem criadouros, jardins zoológicos e mantenedores da fauna silvestre presentes em diversos biomas brasileiros, zelando pelo cuidado e acolhimento desses animais”.

É importante ressaltar que o Exército Brasileiro segue a legislação brasileira, que permite criar, recriar, terminar, reproduzir e manter algumas espécies da fauna silvestre em suas Organizações Militares, desde que a atividade esteja cadastrada e em situação regular.

As preocupações com o meio ambiente estão presentes em todas as atividades que o Exército Brasileiro realiza. "O cumprimento da sua missão constitucional, tanto no preparo, quanto no emprego da tropa, marcham em harmonia com o meio ambiente. Tratar de soberania e de sua manutenção é, também, estabelecer sua relação com o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente", informa a nota.



*Estagiária sob supervisão de Vicente Nunes