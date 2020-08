Papa Francisco nomeia novo líder do Vaticano no Brasil

IS Ingrid Soares

(foto: Vatican Media)

O Papa Francisco nomeou o novo líder do Vaticano no Brasil. O escolhido é dom Giambattista Diquattro. A informação foi divulgada neste sábado (29/8) pelo site de notícias do Vaticano.

Até então, o titular era o arcebispo dom Giovanni D'aniello, que assumirá o ofício de núncio apostólico na Rússia, depois de mais de 8 anos de ministério em solo brasileiro. Dom Giambattista Diquattro era arcebispo titular de Giromonte, na Itália e núncio Apostólico na Índia e Nepal.

Segundo o Vaticano, ele tem 66 anos, nasceu em Bolonha, na Itália, é arcebispo, diplomata, teólogo e canonista. Foi ordenado sacerdote em 1981 e serviu em missões diplomáticas nas representações pontifícias na República Centro-Africana, República Democrática do Congo e Chade, nas Nações Unidas em Nova York, e mais tarde na Secretaria de Estado do Vaticano, e na Nunciatura Apostólica na Itália.

O Papa João Paulo II o nomeou núncio apostólico no Panamá em 2 de abril de 2005. Bento XVI o nomeou núncio apostólico na Bolívia em 21 de novembro de 2008 e em 21 de janeiro de 2017, o Papa Francisco o nomeou Núncio Apostólico na Índia e no Nepal. O núncio é o representante diplomático permanente da Santa Sé e participa da escolha de novos bispos e suas transferências.