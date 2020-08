AE Agência Estado

(foto: Douglas Magno/AFP)

O Brasil superou, neste sábado (29), a marca de 120 mil mortos pelo novo coronavírus. No total são 120.025 mortes registradas e 3.819.077 casos.

Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 10.414 casos positivos desde às 20h de ontem e 431 novos óbitos, em dados de sete estados, segundo o boletim divulgado às 12h59, no levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL com as secretarias estaduais de Saúde.

O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos e mais mortes por covid-19. Só está atrás dos Estados Unidos, que somam 5,94 milhões de contaminações confirmadas e 182,3 mil mortes, de acordo com levantamento da Universidade Johns Hopkins.

Consórcio de veículos de imprensa

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia. E se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.