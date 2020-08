Covid-19: Brasil ultrapassa 120 mil mortos pela doença

ST Sarah Teófilo

(foto: Leopoldo Silva/Agência Senado)

O Brasil tem 120.262 mortes por covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde deste sábado (29/8), com 758 óbitos registrados nas últimas 24 horas. O país possui mais de 36,8 milhões de casos, sendo que nas últimas 24 horas foram feitos outros 41,3 mil novos registros.

O estado com a maior quantidade de casos é São Paulo, com 801,4 mil registros e 29,9 mil óbitos confirmados. A Bahia vem em seguida, com 254,8 mil casos e 5,3 mil mortes. O Rio de Janeiro está em segundo lugar no número de óbitos, com 16 mil registros e em terceiro no número de casos, com 222,9 mil.

O Brasil continua em segundo colocado no mundo em número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 5,9 milhões de registros e 182,7 mil mortes pela doença. O levantamento é feito pela plataforma da Universidade Johns Hopkins (EUA), que registra no mundo 840 mil pessoas mortas pela doença e mais de 4,9 milhões de casos.