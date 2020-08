Um platô nas alturas que teima em não cair

BL BRUNA LIMA, MARIA EDUARDA CARDIM

A acelerada ascensão da curva brasileira de covid-19 foi interrompida. A notícia, porém, está longe de ser positiva. Sem conseguir, ou ao menos tentar, controlar a disseminação do vírus, que segue avançando pelo interior do país, o Brasil estagnou-se em um patamar estratosférico de atualizações diárias, com média de mil mortes e 40 mil novas infecções. Para especialistas, pequenas variações entre uma semana e outra não indicam mudança desse cenário e a falta de políticas de contenção da transmissão do vírus deve fazer com que o Brasil contabilize, até outubro, mais de 200 mil vidas perdidas pela pandemia.

O quadro dramático observado nos últimos meses é fruto da ideia de não se fazer controle da pandemia, avalia o pesquisador Domingos Alves, um dos responsáveis pelo Portal Covid-19 Brasil, iniciativa que monitora a pandemia no país. “Os elevados patamares começaram a acontecer a partir de junho, com os planos de abertura que têm sido praticados em todos os estados brasileiros. Esse é o motivo: o puro e simples não gerenciamento da pandemia. Não existia antes da reabertura e continuou não existindo depois. Só que, com a reabertura, o crescimento de casos se mantém.”

Os dados apontam que o país não consegue nem mesmo sustentar uma queda da taxa de transmissão (Rt) da covid-19, que, na última semana, voltou a subir. Após chegar a 0,98, com o fechamento da 33ª semana epidemiológica, a nova avaliação do Imperial College de Londres indicou que o Brasil voltou ao índice de 1, quando a doença alcança níveis considerados de descontrole. O número simboliza que cada infectado transmite a doença para uma outra pessoa saudável, mantendo a alta circulação do vírus.

Com isso, o Brasil voltou ao rol de nações nas quais a doença é considerada ativa. O Brasil ficou por 16 semanas consecutivas com Rt acima de 1, sendo o país da América Latina com mais longa permanência nos altos patamares de transmissão. “O que observamos é uma flutuação da curva, não é uma baixa. Em uma semana desce, mas na outra, sobe. Esse é um comportamento quase que único no mundo inteiro, a despeito do discurso do governo”, afirma Domingos.

Para o pesquisador, a morte de aproximadamente mil brasileiros por dia é reflexo de uma priorização da política de contenção dos danos em detrimento da redução da transmissão do vírus. “Com abertura de leitos e compra de respiradores, o governo mostra que há modos de receber os doentes. Continua contando para população que existem medidas de higiene, que você pode sair, ir ao shopping, porque tem álcool em gel e você vai de máscara. Isso gera uma falsa sensação de segurança, mas não existe uma política pública nacional para o controle da pandemia. Existe, sim, um plano de recuperação econômica em detrimento da saúde pública.”

Descontrole

O próprio ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou a afirmar que o ministério “não tem uma solução imediata para o aumento (de casos), mas para o tratamento dos doentes, sim”, no início do mês, durante a tradicional live feita nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. Em outro momento, ao falar sobre o aumento de infecções confirmadas no Sul do país, o general indicou que o crescimento de casos ocorre independentemente da preparação feita pelos estados.

“A curva de contaminação depende de muitos fatores. Estamos no inverno, que é o momento mais crítico para as doenças por contaminação de vírus. O Paraná e seus municípios vêm tomando todas as medidas que têm que tomar, mas a curva tende a crescer porque, neste momento, estamos no inverno no Sul”, declarou, durante uma coletiva de imprensa em julho.

Falta de testagem

Outro agravante para as altas atualizações é a falta de uma política de testagem. Para Domingos, o país não conseguiu, até o momento, seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de testagem em massa, conseguindo identificar desde o infectado às redes de contactantes formadas a partir do caso identificado. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid (Pnad Covid-19), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de maio até julho, cerca de 13,3 milhões de pessoas, o equivalente a 6,3% da população brasileira, fizeram algum teste para diagnóstico da covid-19 no país desde o início da pandemia até julho de 2020.

“Continuamos imersos em uma politização do gerenciamento da crise em um verdadeiro negacionismo nacional com relação à gravidade do que é essa pandemia. Isso sempre foi uma desvantagem”, acrescenta o pesquisador, estimando que, neste ritmo, o Brasil deve chegar aos 200 mil óbitos ainda em outubro.

Predição

Pesquisador do Observatório Covid-19 Brasil, Rafael Lopes é responsável pelo desenvolvimento de ferramentas de predições que relacionam causalidade e teoria a partir de dados. Para as projeções, o grupo adota uma técnica para corrigir atrasos, colocando as séries de modo a mostrar uma melhor atualidade do contágio. “A correção precisa ser feita para que se possa delinear melhor uma política pública”, explica.