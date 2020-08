DEU no www.correiobraziliense.com.br

Menino de 8 anos baleado no Rio

Um menino de 8 anos foi baleado na cabeça na sexta-feira, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, mas passa bem após ser operado. Testemunhas disseram que o garoto brincava com outras crianças perto de casa quando um carro passou pela rua efetuando vários disparos. A família da criança informou que o menino foi atingido por dois tiros, um na cabeça. Ele foi atendido no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. Na manhã de ontem, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o paciente “tem estado de saúde estável”.

Pandemia afeta humor de crianças

Crianças e adolescentes estão sentindo os impactos da mudança de rotina durante a pandemia. Em pesquisa divulgada pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), 88% dos pediatras relataram que as crianças em idade escolar apresentaram alterações no comportamento, das quais 75% foram oscilações de humor. Segundo a médica Andressa Tannure, os pais devem ficar atentos se os filhos apresentarem alterações no sono e no apetite e irritabilidade.