Acumulada nove vezes, Mega-Sena pode pagar R$ 82 milhões

CB Correio Braziliense

(foto: Marcelo Brandt/G1)

Após ninguém tem acertado os seis números da sorteados na noite deste sábado (29/08), no concurso 2.294, a Mega-Sena acumulou pela nona vez. O valor a ser disputado, que era de R$ 52 milhões, foi para nada módicos R$ 82 milhões. O próximo sorteio está previsto para a próxima quarta-feira (2/9).

As apostas poderão ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal no valor mínimo de R$ 4,50.

No último sorteio, a quina teve 49 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 85.567,49. A quadra teve 5.779 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 1.036,46.





Curiosidades

Qual é o número mais sorteado na Mega-Sena? E o que menos apareceu? Ao longo de mais de 2 mil concursos, entre as 60 dezenas disponíveis, os números 10 e 53 saíram 261 vezes cada um. O mais “azarado” é o 26, que apareceu 189 vezes.

E qual é a região que mais ganhou dinheiro em premiações? Brasília está no Top 5, com R$ 665 milhões. A capital do país está atrás da líder, São paulo (R$ 1.987 bilhões). Em segundo lugar vem o Rio de Janeiro (R$ 1.132 bilhões), seguido do Paraná (R$ 1.030 bilhões) e de Minas Gerais (R$ 966 milhões). Os dados são do site da Mega-Sena Online.

Para aqueles que desejam investir o valor do prêmio principal caso ganhem, de acordo com a Caixa, podem tentar a poupança, que renderia cerca de R$ 67 mil por mês.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de jogo realizado. Para a aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860. Para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003 - e a matemática explica as fezinhas que todo mundo faz, com bolões e apostas com mais números. Os dados estão no site da Caixa.

As apostas vencedoras

Confira as datas e as dezenas das 30 apostas vencedoras do DF desde 1996:

19/08/2000: 45-32-43-67-32-05

30/12/2000: 17-54-04-51-32-26

07/08/2002: 22-12-24-18-05-16

11/09/2002: 11-58-31-14-10-20

28/12/2002: 06-16-10-34-47-42

04/02/2004: 49-14-47-56-06-28

26/06/2004: 18-29-21-48-35-50

15/09/2004: 05-16-53-38-50-34

28/07/2007: 50-24-40-54-52-60

08/09/2007: 04-21-59-18-38-34

24/10/2007: 30-14-59-36-46-38

14/03/2009: 38-08-50-53-59-06

02/05/2009: 41-53-08-23-05-16

31/12/2009: 49-58-40-46-10-27

16/01/2010: 19-03-60-33-24-16

27/02/2010: 46-09-43-41-49-29

29/10/2011: 05-13-03-24-35-59

15/08/2012: 49-03-19-35-22-24

17/12/2014: 57-10-25-14-33-29

31/12/2014: 20-11-16-01-56-05

21/10/2015: 54-08-45-29-35-15

25/11/2015: 06-07-41-39-29-55

03/09/2016: 02-41-39-01-34-45

20/04/2018: 40-10-18-33-38-43

16/05/2018: 10-12-54-42-22-25

18/09/2019: 33-29-11-04-16-22

31/12/2019: 25-33-10-12-1-5

24/06/2020: 58-15-20-16-38-40

01/08/2020: 12-10-33-07-42-01

19/08/2000: 45-32-43-67-32-05