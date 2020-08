Covid-19: Brasil registra mais 566 óbitos e chega a 120,8 mil mortos pela doença

ST Sarah Teófilo

O Brasil registrou ontem mais 566 mortes por covid-19, chegando a 120.828 pessoas mortas pela doença durante a pandemia do novo coronavírus, conforme balanço do Ministério da Saúde. Já são mais de 3,8 milhões de casos confirmados, sendo que nas últimas 24 horas foram computadas mais 16.158 pessoas com a doença no país.



Esta foi a menor quantidade de casos registrados em 24 horas desde o dia 8 de junho, quando o registro foi de 15.654 pessoas com a doença. Já quanto ao número de óbitos, o último domingo (23) teve menos registros que este, com 494. A média de óbitos nos últimos sete dias no país foi de 897.

São Paulo é o estado com a maior quantidade de casos, com 756 mil registros e 29.978 mil óbitos confirmados. Em seguida, vem a Bahia, o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará, todos com mais de 200 mil casos registrados. No caso do Rio, já são mais de 16 mil pessoas mortas pela doença. Bahia e Minas têm 5,3 mil mortes, cada, e Ceará possui 8,4 mil óbitos registrados.

O mundo ultrapassou ontem 25 milhões de casos de covid-19. O Brasil está em segundo lugar no ranking, segundo levantamento feito pela plataforma da Universidade Johns Hopkins (EUA). Os Estados Unidos vêm em primeiro, com 5,9 milhões de registros e 182,9 mil mortes pela doença. Depois do Brasil, a Índia é o país com a maior quantidade de casos, com 3,5 milhões.