Terra treme em cidades do interior da Bahia

CB Correio Braziliense

(foto: Reprodução)

Tremores de terra foram registrados ontem em municípios do interior da Bahia. O mais recente ocorreu no início da noite, na cidade de Amargosa, que fica no Recôncavo Baiano. O fenômeno atingiu 2,7 graus na escala Richter, de acordo com o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Foi o terceiro abalo sísmico em menos de 24 horas na região. Pela manhã, dois tremores de magnitude 4,2 e 3,7, mais intensos, foram sentidos nos municípios de Santo Antônio de Jesus, Varzedo, Muritiba, Laje, Cruz das Almas, São Felipe, Jaguaquara, Valença e Itatim, segundo a Agência Brasil. Não houve registro de feridos.

Após os tremores, moradores dos locais atingidos publicaram vídeos nas redes sociais. Num deles, é possível ver produtos caindo de prateleiras dentro de um supermercado. Alguns moradores também relataram que os tremores foram sentidos em Feira de Santana, que fica a 155 quilômetros de distância, e na capital, Salvador, a 242 quilômetros de Amargosa.

Outros casos

Nos últimos dias, diversos tremores de terra foram observados em municípios da região Nordeste, de acordo com o Laboratório de Sismologia (Labsis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

No sábado, por volta das 5h23, foi registrado um tremor de magnitude preliminar 2,2 mR, na região de Pedra Preta, no Rio Grande do Norte. No dia 17 de agosto, outro tremor, de magnitude preliminar 1,8 mR, também havia sido registrado na mesma região.

Na quinta-feira passada, o Labsis captou quatro tremores de terra na região do município pernambucano de Caruaru. Os primeiros eventos, que ocorreram pela madrugada, tiveram suas magnitudes preliminares calculadas em 1,9 e 1,8 na escala Richter.

“Ainda pela manhã, mais precisamente às 7h52, outro tremor foi registrado pela rede, desta vez de magnitude preliminar 1,7. Mais tarde, às 20h11, a terra tremeu pela quarta vez no município pernambucano e a magnitude preliminar do fenômeno foi calculada em 1,8”, informou o Labsis. No dia anterior, o órgão já havia registrado tremores de pequena magnitude na região da Serra da Meruoca e no município cearense de Tejuçuoca.