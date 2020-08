Mega-Sena acumula e vai a R$ 82 milhões

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.294 da Mega-Sena, realizado na noite do último sábado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 82 milhões para o próximo sorteio, que ocorrerá na quarta-feira.

As dezenas sorteadas foram 09, 15, 20, 33, 41 e 43. Segundo a Caixa Econômica Federal, a quina teve 49 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 85.567,49. A quadra teve 5.779 apostas acertadoras, cabendo a cada uma delas o valor de R$ 1.036,46.

O prêmio da Mega-Sena é um dos mais cobiçados entre as loterias da Caixa. O valor a ser sorteado na quarta-feira, no entanto, ainda está longe do maior prêmio já distribuído. Em 31 de dezembro de 2017, a Mega da Virada, que é sempre realizada no fim do ano, e acumula montantes de vários concursos, rendeu para os acertadores um total de R$ 306,7 milhões.

Em concursos simples, no entanto, a maior premiação foi alcançada em 11 de maio de 2019, quando apenas um cartão vencedor recebeu R$ 289,4 milhões.

As apostas para o próximo concurso poderão ser feitas até as 19 h de quarta-feira. As pessoas podem concorrer indicando entre seis e 15 dezenas no cartão. A aposta mais barata, com seis dezenas, custa R$ 4,50. A probabilidade de acertar os seis números sorteados é de uma em 50 milhões.