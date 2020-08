Baianos voltam a sentir a terra tremer; especialista diz que é normal

JG Jéssica Gotlib

Região de Amargosa, no Recôncavo baiano, registrou tremor maior no domingo (30) e menor na madrugada desta segunda - (foto: Bruno Winycius/Divulgação)

Moradores dos municípios baianos de Amargosa, Brejões e Elísio Medrado relataram ter sentindo um novo tremor de terra na madrugada desta segunda-feira (31/8). Segundo os registros do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (SIS-UnB), o terremoto atingiu 3.3 na escala Richter (mR) – uma magnitude considerada pequena, mas suficiente para ser notada pela população.

Em Amargosa, município identificado como o epicentro do evento, a prefeitura identificou rachaduras em pelo menos seis casas e na igreja da cidade – especialmente em Corta Mão, distrito localizado na zona rural do município. Um evento maior, de magnitude 4.2, já havia sido registrado no domingo (31).

O professor Marcelo Peres Rocha, chefe do SIS-UnB, explica que é comum que esses eventos ocorram seguidamente. “É um padrão normal de terremotos, a gente chama de enxame sísmico – em geral a energia sísmica acontece aos poucos você tem uns microtremores antes, depois um tremor maior e novamente uns tremores menores. Isso significa que essa energia está sendo liberada aos poucos”, detalha.