Idoso se veste de Chaves para comemorar aniversário de 92 anos e viraliza

(foto: arquivo pessoal )

O cearense Francisco dos Santos, de 92 anos, provou que é "jovem ainda" e que a velhice não "significada nada", assim como canta o elenco do seriado mexicano Chaves. Fã dos personagens da vila de propriedade do Sr. Barriga, ele escolheu a série como tema do seu aniversário, comemorado nesse domingo (30). Para celebrar a nova idade, seu Chiquinho, como é conhecido, vestiu-se como o protagonista do programa, interpretado e criado pelo seu ídolo, o ator Roberto Bolanõs.

A festa teve direito a painel ilustrado com os personagens e bolas com as cores do seriado decorando a parede. Na mesa, um bolo em formato de barril, tal qual o que protagonista da história utilizava como moradia na vila. Plaquinhas com desenhos dos demais integrantes do elenco da série também ornamentavam o ambiente. Os registros da comemoração conquistaram as redes sociais e já contam com mais de 61 mil curtidas no Twitter e quase 6 mil comentários.

O sucesso foi tanto que as imagens chegaram até o "dono da vila". O ator Edgar Vivar, intérprete do Sr. Barriga, compartilhou as fotos e a história sobre o aniversário de seu Chiquinho, pegando o idoso e sua família de surpresa.

"Quando contei para ele, ele me disse: 'Sou famoso. Mas eu ganho alguma coisa com isso?'. Ele é muito engraçado e divertido. Até brincou que 'ainda bem que sua irmã não cortou o meu cabelo'. A gente brincou que ele era o Chavito, porque era parecido com o Chaves. Como o cabelo grande grande, ficou perfeito com a fantasia. Foi algo bacana, e, nesse momento que vivemos, é bom compartilhar coisas boas. Só lemos comentários fofos e de carinho", contou Letícia dos Santos Manhães, de 57 anos, filha mais novado chavito brasileiro ao jornal O Globo.

"Eu fiquei muito assustada. Não dormi. Foi algo tão despretensioso. A gente só queria compartilhar a nossa alegria com ele. Essa festa era para ter sido feita nos 90 anos, mas ele quis apenas um almoço de família. Nesse momento de pandemia, resolvemos fazer no tema Chaves para animá-lo mais. Minha filha, a Marcela, publicou, e depois nossos familiares e amigos foram falando da repercussão. Queríamos apenas dar uma alegria para ele", diz ainda.

Seu Chiquinho é tão fã de Chaves, que coleciona bonecos dos demais personagens nas prateleiras e decora as paredes do seu quarto com adesivos da série. No guarda-roupas, também conta com várias camisetas estampadas com o rosto do protagonista do programa, transmitido pelo SBT desde a década de 1980 até agosto deste ano.

Desde que o seriado estreou no Brasil, ele gosta de acompanhar as aventuras de Chaves. "Ele sempre viu muito o Chaves. Quando a minha mãe era viva, ele gostava de ver com ela. Quando se aposentou, o seriado preenchia o teu tempo. Com os anos, começamos a associar ele ao personagem e chamávamos ele de "Chavito". Ele tem muita coisa do Chaves em casa, adesivo na parede, várias miniaturas de todos os personagens na estante e sempre ganhou camiseta do Chaves. É muito fã", conta a filha.

