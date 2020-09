Funcionários da prefeitura do Rio impedem trabalho da imprensa em hospitais

CB Correio Braziliense

(foto: Prefeitura Rio de Janeiro/Reprodução)

Um esquema montado com funcionários públicos da prefeitura para fazer plantão na porta dos hospitais municipais do Rio de Janeiro, foi relevado, nesta segunda-feira (31/8), pelo telejornal RJTV, Rede Globo. O intuito é atrapalhar o trabalho da imprensa e impedir que a população fale e denuncie problemas na área da Saúde pública do estado. A organização, segundo o telejornal, tem escalas diárias, horários rígidos e ameaças de demissão.



Os funcionários se organizam por meio de grupos no WhatsApp, um deles intitulado "Guardiões do Crivella”. Eles são distribuídos — em duplas ou sozinhos — por unidades de saúde municipais para fazerem uma espécie de plantão. Após serem escalados, segundo a reportagem, eles enviam selfies para comprovar que chegaram às unidades. Um dos funcionários do grupo aparece em várias fotos ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), e tem salário de mais de R$ 10 mil.



Após bater essa espécie de “ponto”, os funcionários públicos monitoram e relatam tudo o que acontece na porta das unidades de saúde. Principalmente a chegada dos jornalistas.



Entre os participantes de um dos grupos, um número chama a atenção. O telefone aparece registrado como sendo do próprio prefeito. A TV Globo apurou que o prefeito já usou esse número. A equipe de reportagem ligou, mas ninguém atendeu.



"O prefeito, ele acompanha no grupo os relatórios e tem vezes que ele escreve lá: 'Parabéns! Isso aí!'", contou um dos participantes dos grupos.



A prefeitura não nega a criação dos grupos e diz que faz isso para "melhor informar a população" justificando que, como, por exemplo, quando uma parte da imprensa veiculou que um hospital (no caso, o Albert Schweitzer) estava fechado, mas a unidade estava aberta para atendimento a quem precisava. A Prefeitura do Rio destaca que uma falsa informação pode levar pessoas necessitadas a não buscarem o tratamento onde ele é oferecido, causando riscos à saúde".



As 'invasões'



Em uma entrevista ao vivo para o Bom Dia Rio em 20 de agosto, no Hospital Rocha Faria, uma senhora cobrava a transferência para a mãe que tem câncer, mas não conseguiu terminar a conversa com a repórter porque dois homens começaram as agressões verbais e gritos de "Bolsonaro".



A repórter precisou, então, encerrar a reportagem e as agressões dos dois homens geraram uma confusão. Esse não foi um caso isolado, uma série de interrupções à imprensa já ocorrem no local. Os ataques, contudo, não acontecem por acaso. Ao contrário: são organizados e pelo poder público.



Pagos para atacar



Os agressores são contratados da prefeitura do Rio de Janeiro. Eles recebem salários pagos pelo contribuinte para vigiar a porta de hospitais e clínicas, para constranger e ameaçar jornalistas e cidadãos que denunciam os problemas na saúde da capital fluminense.



Nesta segunda-feira (31/8), o repórter Paulo Renato Soares, da RJTV, fazia uma entrevista na porta do Hospital Salgado Filho, no Méier. Assim que a entrevista começou, o entrevistado foi interrompido. Veja o diálogo que foi ao ar:

Funcionário da prefeitura: "Fala isso não, meu querido".

Entrevistado: "Oi?"

Funcionário da prefeitura: "Fala isso não, cumpadre".

Entrevistado: "Como, perdi um dedo, não posso falar?"

Funcionário da prefeitura: "Fala isso não, meu irmão".

Entrevistado: "Não tô falando do hospital, não. Estou falando de Rocha Miranda".

Funcionário da prefeitura: "Você foi bem atendido, não foi?"

Repórter: “Ele [o entrevistado] não pode falar da saúde?"

Funcionário da prefeitura: "Não".

Repórter: "O senhor pode deixar ele falar da saúde?"

Funcionário da prefeitura: "Está tudo indo bem, meu querido"

O repórter, então, começa a confrontar o funcionário:

Repórter: "O senhor é o senhor José Robério Vicente".

Funcionário da prefeitura: "O hospital está tudo certinho, meu querido. O prefeito está trabalhando correto e bem."

Repórter: "Quem está trabalhando bem?"

Funcionário da prefeitura: "Com certeza, o prefeito está trabalhando bem. Na saúde. Que negócio é esse, rapaz?"



José Robério Vicente Adeliano foi admitido na prefeitura em novembro de 2018, em “cargo especial”. O salário bruto é de R$ 3.229.

'Missão' antiga, intensificada na pandemia



O homem, entrevistado pela TV Globo, conta ainda que a tática foi adotada no fim do ano passado e aumentou durante a pandemia. “Nós temos essa missão lá já há mais de 8 meses. Antes, já estava funcionando, mas quando entrou a Covid em março, ficou todos os dias. Existe plantão nas unidades para poder cercear a imprensa”, relatou.