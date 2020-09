Bahia: 10 tremores em menos de 24h

F » Fernanda Strickland*

Em menos de 24 horas foram registrados ao menos dez tremores de terra na Bahia. O mais forte ocorreu na manhã de domingo, na cidade de Amargosa, no Recôncavo Baiano, por cerca de duas horas, atingindo 4,6 graus na escala Richter. A terra tremeu novamente no estado, ontem, quando novo abalo, com 3,5 de magnitude, foi sentido às 3h42. Apesar de ocorrerem, principalmente, nas cidades do Recôncavo, cidades mais distantes como Valença, no baixo-sul da Bahia, e até Salvador, a 162 quilômetros de distância, registraram o fenômeno.

Ao menos 43 municípios do estado notaram tremores de terra no domingo, de acordo com o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP). Em live, os coordenadores do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), Marcelo Rocha, e do Laboratório de Sismologia do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Marcos Ferreira, explicaram que os tremores foram causados pela liberação de energias acumuladas. Segundo Marcelo, “uma das causas mais prováveis é a reativação das falhas geológicas, que acumulam tensão, ou seja, energia, que precisa, em algum momento, ser liberada”.

De acordo com o blog Sismos do Nordeste, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o evento mais antigo que se tem notícia na região foi o de um tremor de magnitude 3,5, ocorrido em dezembro de 1899, em Amargosa. “Nos anos seguintes, até 1920, houve uma intensa atividade sísmica na Bahia, no Recôncavo e suas vizinhanças, mas, posteriormente, a atividade diminuiu. Como em sismologia é impossível fazer previsões, não é possível saber se esses eventos vão ficar circunscritos às proximidades de Amargosa ou se vão iniciar um novo ciclo de intensa atividade sísmica nessa região da Bahia.”

* Estagiária sob supervisão de Andreia Castro