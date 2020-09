VO Victória Olímpio

(foto: Reprodução/Instagram)

Um caso vem gerando uma grande repercussão nas redes sociais após um usuário ter uma foto removida do Instagram. Na foto, Rafael Lugão estava beijando seu namorado e teve a foto retirada com a justificativa de que a publicação ia contra as "Diretrizes da Comunidade".

"Quando postei a foto e eu percebi alguns comentários de pessoas que nem me seguem e eram comentários ofensivos, com emojis de vômito e frases dizendo que era um absurdo, na mesma hora entendi como insultos homofóbicos".

Postei uma foto no Instagram beijando meu namorado. Comecei recebendo muitos comentários carinhosos de amigos mas logo em seguida surgiram alguns poucos comentários homofóbicos. A foto estava com quase 1k de curtidas quando recebo essa notificação: pic.twitter.com/6Sn4FpUTsL — • Rafael Lugão • (@RafaelLugao) August 29, 2020

Ao entender o que tinha acontecido, Rafael conversou com seu namorado, Allan Caetano, como poderiam lidar com a situação. Ele comenta que pode imaginar que devido a denúncias, a foto possa ter sido removida, mas que não entende a notificação da rede social.

"Por que uma foto de beijo entre um casal vai contra as diretrizes da comunidade eu realmente não sei. O Instagram não me disse o por quê disso, mas me chocou muito ver esse tipo de informação, onde o meu beijo era considerado impróprio para estar naquela rede social. Nos preocupa demais porque mostra uma tentativa de silenciamento das minorias, onde nossa existência não é respeitada", divulgou o rapaz.

O casal enviou uma mensagem pelo Whatsapp a um executivo do Instagram, tentando buscar esclarecimento. Porém, tiveram uma resposta apenas quando a foto já havia sido republicada. Rafael aponta que em nenhum momento obteve uma resposta da rede social sobre o ocorrido ou quando teve sua foto de volta ao ar. Ele afirma que ainda pretende prestar queixa contra os comentários recebidos.

Repercussão

Após publicar a situação nas redes sociais, internautas se solidarizaram com a situação e também comentaram que passaram por situações parecidas.

Postei algumas semanas atrás um video com meu namorado no Instagram onde tinha esse selinho e alguns momentos felizes nosso. A publicação já estava com quase 100k de visualizações quando recebo essa notificação. O video não tinha nudez e atividade sexual. pic.twitter.com/NfQrK0XE7w — Mark Hewes (@themarkhewes) August 31, 2020

daí quando vc denuncia discurso de ódio de fato a foto só sai com notificação judicial... BIZARRO! https://t.co/IXPvnCmLRI — Caio Revela (@caiorevela) August 30, 2020