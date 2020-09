Covid-19: Rio de Janeiro volta ao estágio de atenção após 5 meses em alerta

AB Agência Brasil

(foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O Rio de Janeiro retornou, no primeiro minuto de hoje, ao estágio de atenção, depois de quase cinco meses no estágio de alerta. A cidade havia entrado em estágio de alerta em 16 de março, devido ao aumento de casos de covid-19.

O Rio tem um sistema de cinco estágios de vigilância que podem ser usados tanto para eventos meteorológicos quanto para situações de crise, que vão do estágio de normalidade (quando não há ocorrências que afetem o cotidiano) até o estágio de crise (quando há uma ocorrência muito grave ou de grandes proporções), passando pelos estágios de mobilização (segundo menos grave), atenção e alerta (segundo mais grave).

De acordo com as regras, com a mudança do estágio, os cidadãos devem continuar usando máscaras, evitando aglomerações e higienizando bem as mãos.

Também hoje começou o avanço para Fase 6A de retomada de atividades econômicas na cidade, o que permite, entre outras atividades, o funcionamento de museus, galerias de arte e de exposição, bibliotecas, parques de diversão e centros culturais, cursos de profissionalização e capacitação e a reabertura de casas de festas infantis.