Transparência do governo federal no combate à covid-19 é pior do que a de 20 estados e o DF

ME Maria Eduarda Cardim

(foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Em meio pandemia do novo coronavírus, a transparência do governo federal no combate à covid-19 é considerada pior do que a de 20 estados e o Distrito Federal. A avaliação é da Transparência Internacional e foi divulgada nesta terça-feira (1/9). Com 71 pontos, o governo federal atingiu o nível de transparência classificado como bom, que abrange os locais que fizeram de 60 a 79 pontos.

Segundo o portal Transparência Internacional, “o governo federal promoveu melhorias em seu portal e conseguiu oferecer maior transparência a suas ações no enfrentamento da pandemia”. No entanto, empatado com Roraima, que também fez 71 pontos, o governo só ficou acima de cinco estados. São eles: Santa Catarina, Sergipe, Rio de Janeiro, Piauí e Acre.

A pesquisa classifica a transparência dos estados e capitais em cinco níveis: ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Apenas o Acre foi classificado como ruim. O Piauí é a única unidade federativa que ocupada o lugar de regular.

Junto com o governo, classificados com uma transparência boa, estão cinco estados. Já com uma transparência ótima estão 18 estados mais o Distrito Federal.

O Ministério da Saúde foi procurado pelo Correio para comentar o assunto, mas não havia respondido até a publicação desta reportagem.