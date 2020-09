Homem morre após explosão em churrasco com amigos no litoral paulista

MA Maíra Alves

Assistente técnico Edelson de Morais, de 36 anos, morreu após uma explosão ao tentar acender uma fogueira em São Paulo - (foto: Reprodução/Facebook)

O assistente técnico Edelson de Morais, de 36 anos, morreu após uma explosão, ao tentar acender uma fogueira em Mongaguá, no litoral de São Paulo. Segundo a irmã da vítima, o assistente estava num churrasco com amigos e familiares quando utilizou um galão de etanol para atear o fogo.



Edelson sofreu queimaduras graves por todo o corpo e ficou internado por 20 dias, mas não resistiu aos ferimentos, segundo informado pela Polícia Civil nesta terça-feira (1º/9). Em entrevista ao portal G1, a irmã do assistente, Andreza Jesus de Morais, de 35 anos, disse que não estava no local quando aconteceu o acidente, mas que foi informada pouco depois.



"Ele estava na casa de praia dele. Tinha acabado de comprar e desceu com os filhos, esposa e amigos para passar o fim de semana do Dia dos Pais. Ele tinha uma espécie de 'tacho', no qual ele fazia fogueira em dias frios. Naquele dia (do acidente), ele foi acender a fogueira com etanol, com o galão na mão, e explodiu. Eu não estava presente, mas me ligaram e pediram ajuda", relata.



A irmã diz ainda que decidiu falar sobre o acidente para "conscientizar outras pessoas" sobre os riscos de usar o combustível etanol e os cuidados para acender uma fogueira ou churrasqueiras. "Meu irmão foi comemorar com amigos e familiares e infelizmente aconteceu esse acidente, que acabou levando sua vida", destaca a irmã.



O socorro



Edelson foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mongaguá. Logo depois, foi transferido para a Santa Casa de Santos, onde ficou internado.



"Ele ficou bastante ferido, e no hospital já induziram ao coma para amenizar a dor. Ele lutou muito durante os 20 dias na UTI, estava tendo pequenas melhoras, mas não resistiu", conta Andreza ao portal.



Investigações



A Polícia Civil foi informada do acidente apenas nesta terça, após a morte do rapaz. Mais sete pessoas estavam presentes na hora do acidente.

O boletim de ocorrência foi registrado na 7º DP do município de Santos como lesão corporal seguida de morte, e encaminhado à 1° DP de Mongaguá, delegacia da área, para dar continuidade nas investigações.